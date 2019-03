Il Trono di Spade 8: su una app di incontri l'iniziativa dedicata ai fan

Il Trono di Spade potrebbe far nascere nuovi amori grazie all'app OKCupid che, per la prima volta, farà apparire un badge sui profili degli utenti per segnalare in modo rapido e intuitivo chi è fan della serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin.

OkCupid è l'app di appuntamenti che promette di far incontrare potenziali anime gemelle sfruttando un algoritmo che utilizza le risposte a verie domande, dagli show televisivi preferiti alle idee politiche senza dimenticare i valori in cui si crede, per stabilire il grado di compatibilità tra le persone.

Melissa Hobley, responsabile del reparto marketing del servizio, ha dichiarato: "Siamo così entusiasti nell'essere la prima app di appuntamenti che abbina le persone basandosi sugli show preferiti. Vogliamo far incontrare le persone che hanno in comune ciò che importa e quello che interessa a milioni di persone in tutto il mondo sono le serie che guardano".

La scelta di inserire i badge nei profili è legata al fatto che oltre 2 milioni di utenti hanno citato la serie Il trono di spade tra le cose che amano e la società sostiene che chi utilizzerà il simbolo riceverà circa il 20% in più di like e converserà il 15% in più rispetto agli altri utilizzatori del servizio.

OkCupid ha inoltre stabilito la compatibilità tra gli utenti con alcune domande come le preferenze dei fan riguardanti chi arriverà a conquistare il trono: la maggioranza ha indicato i nomi di Jon Snow e Daenerys e chi ha citato Khal Drogo e Daenerys come coppia perfetta sembra siano destinati a litigare meno rispetto a chi ama Jon Snow e Ygritte.