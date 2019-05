Il Trono di Spade 08x04: i fan notano un errore di continuità ad Approdo del Re

Il Trono di Spade 08x04 contiene un importante errore di continuità nella rappresentazione di Approdo del Re.

A notarlo sono stati dei fan della serie tratta dai romanzi scritti da George R.R. Martin che hanno condiviso la propria scoperta e un interessante confronto fotografico sul sito Reddit.

Nell'episodio dell'ottavia stagione della serie - di cui potete leggere la nostra recensione de Il Trono di Spade 8x04 - Daenerys e il suo esercito tornano ad Approdo del Re per cercare di sconfiggere Cersei Lannister. Gli spettatori hanno però sottolineato le differenze del luogo in cui si svolgono gli eventi rispetto alle stagioni precedenti.

Un interessante confronto fotografico dimostra infatti che Approdo del Re ora sembra circondato da una landa desolata a desertica.

Nelle puntate precedenti lo show aveva proposto una rappresentazione piuttosto fedele a quella presente nelle pagine dei romanzi di Martin, mostrando la città costruita su alcune colline e circondata da una foresta. Nel recente episodio della serie, invece, intorno ad Approdo del Re sembra non esistere più l'area verde che avrebbe dovuto essere presente.

Ecco il confronto:

L'ottava stagione de Il Trono di Spade si concluderà tra due episodi: si chiude un'epoca per i fan dell'acclamata serie fantasy tratta dalla saga di George R.R. Martin, ma fortunatamente HBO ha già in cantiere prequel de Il Trono di Spade che è già in fase di pre-produzione.