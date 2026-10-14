Il Tavolo di Fabio Fazio debutta stasera sul NOVE: tutti gli ospiti della prima puntata

Fabio Fazio porta Il Tavolo in prima serata con una formula autonoma e un cast ricco di volti noti. Da Roberto Saviano a Nino Frassica e Simona Ventura, ecco chi parteciperà alla puntata d'esordio.

Cambia la formula, ma resta intatto lo spirito di uno degli spazi più amati di Che Tempo Che Fa. Da stasera, mercoledì 14 ottobre, Il Tavolo di Che Tempo Che Fa conquista una prima serata tutta sua sul NOVE, con un appuntamento settimanale in diretta dalle 21.15, disponibile anche in streaming su discovery+.

Quello che per anni è stato il segmento conclusivo della trasmissione domenicale condotta da Fabio Fazio diventa così un programma autonomo, pronto ad ampliare la propria formula tra attualità, intrattenimento, comicità e improvvisazione. Una nuova sfida televisiva che punta a valorizzare il clima informale e le conversazioni imprevedibili che hanno reso celebre il Tavolo.

Roberto Saviano apre la serata: spazio all'attualità

La prima novità riguarda la struttura della trasmissione. A inaugurare la puntata sarà Roberto Saviano, protagonista di uno spazio dedicato ai principali fatti della settimana e al loro approfondimento.

Ubaldo Pantani al Tavolo 2025

Ad accompagnarlo ci saranno quattro ospiti provenienti dal mondo dell'informazione, dell'economia e della giustizia internazionale: Carlo Cottarelli, economista; Rosario Aitala, giudice della Corte penale internazionale; Annalisa Cuzzocrea, editorialista di la Repubblica; e Francesco Costa, direttore de Il Post.

Un'apertura che segna un'evoluzione rispetto alla formula tradizionale: accanto alla leggerezza e alle battute, il programma lascia spazio anche al confronto sui temi di attualità.

Da Nino Frassica a Simona Ventura: chi siederà al Tavolo

Terminato il momento di approfondimento, la serata ritroverà il clima conviviale che il pubblico conosce bene. Tra i protagonisti annunciati figurano Nino Frassica, Diego Abatantuono, Ubaldo Pantani, Orietta Berti, Mara Maionchi e Francesco Paolantoni.

Con loro ci saranno anche Paolo Rossi, Simona Ventura, la Signora Coriandoli, Gigi Marzullo e Giucas Casella, pronti a dare vita a incontri, battute e momenti di improvvisazione.

Tra le presenze da segnalare c'è proprio Simona Ventura, che torna nel gruppo del Tavolo e continua contemporaneamente il suo impegno a Ballando con le Stelle su Rai 1.

Simona Ventura al Tavolo 2025

Nina Zilli e Miss Italia 2026 tra gli ospiti speciali

Non mancheranno gli ospiti speciali. Al Tavolo arriveranno Nina Zilli e Sarah Maria Rizèa, Miss Italia 2026 e atleta della nazionale italiana di nuoto artistico.

Nina Zilli sarà protagonista anche di un momento musicale legato a Maledetto settembre, il nuovo singolo di Orietta Berti realizzato con la partecipazione di Danti. Sarah Maria Rizèa porterà invece in trasmissione la propria esperienza sportiva, maturata in una carriera già ricca di medaglie in competizioni nazionali e internazionali.

Il Tavolo diventa un programma a sé

Il debutto di questa sera rappresenta una novità importante per il palinsesto del NOVE. Il Tavolo non sarà più soltanto la parentesi conclusiva della domenica di Che Tempo Che Fa, ma un appuntamento autonomo del mercoledì sera, con una formula rinnovata e uno spazio dedicato all'informazione.

La sfida sarà mantenere quella spontaneità che ha reso riconoscibile il programma, ampliandone al tempo stesso i contenuti. L'appuntamento con Fabio Fazio e i suoi ospiti è per stasera, mercoledì 14 ottobre, alle 21.15 sul NOVE e su discovery+.