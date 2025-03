Il Sogno di Roberto Benigni: un viaggio tra emozioni e poesia stasera su Rai 1

Roberto Benigni torna protagonista del prime time televisivo con un nuovo e attesissimo spettacolo dal titolo Il Sogno, in onda in diretta su Rai 1 stasera mercoledì 19 marzo alle ore 21.30. A dieci anni dal grande successo di I dieci comandamenti, l'artista toscano, maestro nell'intrecciare comicità, poesia e profondità, regalerà al pubblico uno show inedito e coinvolgente, ricco di emozioni e spunti di riflessione.

Un viaggio tra emozioni, poesia e riflessione

"Stupore, sorpresa, verità, bellezza: ci metterò tutta la mia gioia e il mio sentimento", ha spiegato Benigni. "Nel corso dello spettacolo si parlerà di noi, dell'Europa, del mondo, della nostra vita. Si parlerà delle nostre aspirazioni e soprattutto dei nostri sogni. E io sono un grande sognatore. E siccome, come dice il Poeta, i grandi sognatori non sognano mai da soli, sogneremo tutti insieme".

Il Sogno sarà un viaggio tra emozioni e pensieri, un'opportunità per guardare dentro noi stessi e riscoprire la bellezza delle nostre aspirazioni più profonde attraverso la poesia e la straordinaria sensibilità del Premio Oscar Roberto Benigni.

Roberto Benigni sul palco dell'Ariston a Sanremo 2025

Dove vedere lo spettacolo in diretta

L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1 e in Eurovisione, con copertura contemporanea su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay. Inoltre, per garantire la massima accessibilità, Rai Pubblica Utilità ha predisposto una serie di servizi inclusivi: sottotitoli in diretta sulla pagina 777 di Televideo e su RaiPlay a partire dal giorno successivo, traduzione in LIS (Lingua dei Segni Italiana) con tre interpreti su un canale dedicato di RaiPlay, e un commento descrittivo in diretta per persone cieche e ipovedenti, disponibile su un canale audio dedicato di Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Un ulteriore passo avanti nell'impegno della Rai per la piena inclusione nel panorama televisivo.

Il Sogno porta la firma di un team creativo d'eccezione: