Il sindaco pescatore: stasera su Rai1 il film con Sergio Castellitto

É Il sindaco pescatore il film scelto per far compagnia al pubblico stasera su Rai1 alle 21:25, tv movie con protagonista Sergio Castellitto, liberamente ispirato al libro Il Sindaco pescatore, di Dario Vassallo e Nello Governato, che racconta una storia vera.

Il pescatore Angelo Vassallo (Sergio Castellitto) decide di impegnarsi in prima persona per risanare il degrado e l'incuria del suo paese. Sacrificando allo studio il poco tempo libero, grazie anche alla sua semplicità e al carisma innato, viene eletto sindaco. Il suo programma è di recuperare i valori del passato attraverso gli strumenti della legalità e del rispetto per l'ambiente. Una politica che dà fastidio ai potenti. In poco tempo quello che era un villaggio di pescatori diviene un paradiso estivo per i turisti. Ma la ricchezza repentina attrae anche ospiti poco graditi...

Diretto da Maurizio Zaccaro, Il Sindaco pescatore vede nel cast, oltre a Sergio Castellitto, anche Anna Ferruzzo, Renato Carpentieri, Lavinia Guglielman, Fabrizio Contri, Teresa Saponangelo, Maurizio Marchetti, Giovanni Parisi, Gennaro Di Biase, Alan De Luca.