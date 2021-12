Il Silenzio Grande, su Prime Video in streaming da oggi

Il silenzio grande, il nuovo film diretto da Alessandro Gassmann con Massimiliano Gallo e Margherita Buy, sbarca su Amazon Prime Video in streaming da oggi!

Il silenzio grande, il nuovo film diretto da Alessandro Gassmann con Massimiliano Gallo e Margherita Buy, sbarca su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 30 dicembre 2021 per tutti gli utenti abbonati al servizio!

Napoli, anni '60. La lussuosa Villa Primic è ormai divenuto un antico maniero diroccato, e deve essere venduta affinché possa ritrovare il suo splendore di un tempo. A decidere il passaggio di proprietà è stata la signora Rose Primic e i suoi eredi Massimiliano e Adele. Il capofamiglia Valerio, però, si è opposto con decisione, senza ottenere alcun risultato. Egli non sembra condividere lo spirito venale che anima i suoi parenti; anzi, sente di non averli mai conosciuti davvero, chiedendosi con chi ha avuto a che fare in tanti anni.

Il silenzio grande: una foto

Così, inizierà a concentrarsi su sé stesso, e sulle occasioni che ha disperso nella propria esistenza. Le nuove consapevolezze raggiunte e gli eventi che scaturiranno dalla cessione della villa consentiranno a Valerio di comprendere quanto finora era rimasto in second'ordine nella sua vita. Il silenzio grande è la quinta regia di Alessandro Gassmann (la prima in cui, pur concedendosi un gustoso cameo, non è anche interprete), il film è stato presentato alla Mostra di Venezia 2021, nelle Giornate degli Autori, ed è la trasposizione dello spettacolo teatrale scritto da Maurizio de Giovanni di cui Gassmann stesso ha curato la regia nel 2019.