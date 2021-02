Il silenzio degli innocenti: "Scegliere la maschera di Hannibal è stato un dilemma" (VIDEO)

Nel 2021 Il silenzio degli innocenti ha compiuto 30 anni. Nel 1991, però, scegliere l'oggetto scenico che si sarebbe trasformato in iconico ha richiesto più tempo del previsto. Secondo la production designer Kristi Zea, infatti, la scelta della maschera indossata da Hannibal Lecter è stato un vero dilemma. Per commemorare il trentennale dall'uscita del film (che, per l'esattezza, cadrà il 14 febbraio), The Hollywood Reporter ha focalizzato un report proprio sulla maschera di Hannibal.

La production designer del film, Kristi Zea, ha ricordato: "Colleen Atwood aveva tantissime idee e, per trovare la maschera che Hannibal Lecter avrebbe indossato, le abbiamo provate tutte". Per interpretare il co-protagonista de Il silenzio degli innocenti, Anthony Hopkins, quindi, ha dovuto sperimentare un novero notevole di maschere, alcune spaventose, altre decisamente ridicole.

Il silenzio degli innocenti: Anthony Hopkins nel ruolo di Hannibal

Colleen Atwood, invece, ha ricordato: "Per un periodo, Anthony ha provato tutte le maschere possibili. Nessuna andava bene quindi abbiamo deciso di crearne una nuova in vetroresina. Alla fine è andata benissimo perché la maschera somigliava a un oggetto in cuoio o, ancora meglio, a vera pelle umana. Il risultato è stato grandioso!". Ad avere importanza sono stati anche l'espressione apparentemente pacata e placida di Anthony Hopkins e il resto dei vestiti che indossa. A tal proposito, la costumista ha dichiarato: "Siamo sempre stati molto precisi. Il nostro obiettivo era vestire molto bene Hannibal in modo tale da trasmettere allo spettatore la sensazione che sembrasse indossare sempre abiti su misura".

Il silenzio degli innocenti: Jodie Foster nel finale del film

A guidare Collen Atwood è stata la volontà di evitare che gli abiti indossati dagli attori rappresentassero una precisa epoca storica ma che fossero quasi privi di appigli temporali. Nel 1991 Il silenzio degli innocenti ha rappresentato un trionfo di pubblico e critica. Il film diretto da Jonathan Demme ha vinto i cinque Premi Oscar nelle categorie principali (Film, Regia, Attore, Attrice e Sceneggiatura non originale) e ha ricevuto altre due nomination. Il film ha anche ispirato Clarice, nuova serie sequel de Il silenzio degli innocenti in uscita su CBS.