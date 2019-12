Il silenzio degli innocenti, John Lithgow: "Il ruolo di Hannibal Lecter fu proposto anche a me"

John Lithgow avrebbe potuto essere l'Hannibal Lecter de Il Silenzio degli Innocenti, l'iconico personaggio portato sul grande schermo nel 1991 da Anthony Hopkins nel film diretto da Jonathan Demme.

A volte va così. John Lithgow, l'attore americano celebre per la sua illustre carriera, e nominato due volte ai Premi Oscar come Miglior Attore Non Protagonista (Voglia di Tenerezza, Il Mondo secondo Garp), ha interpretato diversi iconici personaggi negli anni - da Franklin Delano Roosevelt a Dick Solomon, da Winston Churchill a... Dio - e ne avrebbe potuto aggiungere anche un altro alla lista: Hannibal Lecter.

"Se Anthony Hopkins avesse rifiutato il ruolo, avrebbero chiesto a me di interpretarlo. Mi incontrai con il regista Jonathan Demme, e mi fece 'Devo dirti che questa mattina abbiamo offerto il ruolo a Anthony Hopkins'. Al che risposi 'E allora cosa ci faccio io qui?'. E ho tenuto le dita incrociate affinché Hopkins non accettasse, ma non è andata così" ha raccontato l'attore, come riportato anche da CinemaBlend. Ma Lithgow l'ha presa con filosofia: "Da un lato, però, non credo che avrei potuto fare un lavoro migliore di Anthony... Insomma, sarei stato troppo alto per il ruolo, è quella la differenza principale" scherza.

I 30 migliori thriller psicologici da vedere

Ma, nonostante tutto, Lithgow non se l'è passata poi tanto male e diversi anni dopo si è ritrovato ad interpretare un serial killer in Dexter. A breve lo vedremo di nuovo al cinema in Bombshell, al fianco di Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie. Nel film diretto da Charles Randolph, interpreterà infatti Roger Ailes, il CEO di Fox News accusato di molestie sessuali dalle sue dipendenti.