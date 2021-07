John Lithgow farà parte del cast del film sulla santa Francesca Saverio Cabrini

Nel film sulla vita della santa Francesca Cabrini, che avrà come star Cristiana Dell'Anna, reciteranno anche John Lithgow, David Morse e Rolando Villazón.

La regia del progetto, ancora senza un titolo ufficiale, sarà firmata da Alejandro Monteverde.

La religiosa era una suora italoamericana che ha fondato la congregazione delle Missionarie del Sacro Cuore di Gesù. Cristiana Dell'Anna porterà quindi sul grande schermo la storia di Francesca Cabrini che ha aiutato molti immigrati italiani al loro arrivo negli Stati Uniti ed è stata la prima cittadina americana a diventare santa il 7 luglio 1946, venendo celebrata dalla Chiesa Cattolica guidata dal Papa Pio XII.

La donna avrebbe compiuto il miracolo di ridare la vista a un bambino, Peter Smith, che era stato reso cieco dopo un errore medico alla nascita, oltre ad aver compiuto un'altra guarigione miracolosa all'interno della sua congregazione.

Il cast del progetto è composto da John Lithgow, David Morse, Rolando Villazón, Montserrat Espadalé, Romana Maggiora Vergano, Patch Darragh, Jeremy Bobb, Virginia Vocelli, Andrew Polk e Giampiero Judica.

La sceneggiatura è stata firmata da Rod Barr, in collaborazione con Alejandro Monteverde.

Le riprese sono in corso attualmente a New York e si concluderanno a Roma in autunno.

Il regista ha dichiarato, sottolineando come la storia sia particolarmente attuale pur essendo ambientata nel passato: "Essendo io stesso un immigrato, sono onorato nel poter portare alla luce l'incredibile storia di una vera guerriera nel campo della giustizia sociale che ha trasformato la vita degli immigrati a livello mondiale".