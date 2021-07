Il signore degli anelli: la trilogia di Peter Jackson ha rischiato di mostrare un hobbit nudo

Una scena de Il signore degli anelli: Le due torri, per eliminata dalla versione definitiva, prevedeva la presenza di un hobbit nudo.

La serie Amazon Lord of the Rings si trova a dover risolvere il problema dell'eventuale nudità presente nello show dopo la petizione del fan che chiede esplicitamente di non includere scene di nudo. Il primo ha fare i conti col problema, però, è stato Peter Jackson, autore della fortunata trilogia cinematografica de Il signore degli anelli. A quanto apprendiamo, Il signore degli anelli: Le due torri conteneva una scena con un hobbit nudo che è stata poi tagliata.

Elijah Wood in una scena di Il signore degli anelli - Le due torri

A rivelare il retroscena durante un'ospitata al The Late Show with Stephen Colbert sono stati gli attori Dominic Monaghan e Billy Boyd interpreti, rispettivamente, degli hobbit Meriadoc "Merry" Brandybuck e Peregrin "Pipino" Took nella trilogia.

Riguardo alla petizione contro le scene di nudo nella serie The Lord of the Rings, Billy Boyd ha spiegato:

"Anche nei film abbiamo rischiato che ci fosse della nudità. La sceneggiatrice e produttrice Philippa Boyens aveva scritto una scena, era una gag, mi ha detto 'Oh, questa è una nuova scena che gireremo la prossima settimana con gli Ent. Quando Merry e Pipino sono su Barbalbero, lui si spaventa e scuote i rami facendoli cadere e quando toccate terra, con tutti i rami intorno, siete nudi. Merry si volta verso Pipino e dice 'Fa freddo, non è vero?' E Pipino risponde, 'Stringimi, Merry.' Ho chiamato Dom e gli ho detto 'Hai letto questa nuova scena? Siamo nudi!'"

Il Signore degli Anelli - Le due Torri: quando un hobbit ci insegnò il potere delle storie

Dominic Monaghan ha spiegato a Colbert di non essere contrario all'idea di comparire nudo nel film ribadendo giocosamente: "Io ci sarei stato, ho un fondoschiena fantastico. Ho pensato che era giunto il momento di mostrarlo."

Visto che i due attori citano Barbalbero e gli Ent, la scena in questione si sarebbe dovuta posizionare in Il signore degli anelli - Le due torri. Alla fine, però, la scena in questione è stata tagliata.