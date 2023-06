Il Signore degli Anelli: Peter Jackson e Warner si sono incontrati per espandere il franchise

Warner Bros. e Peter Jackson si sono incontrati per discutere su come espandere il franchise de Il Signore degli Anelli al cinema, dopo l'annuncio dei mesi scorsi che sarebbero arrivati nuovi film ambientati nella Terra di Mezzo di Tolkien.

In un'intervista rilasciata a Variety, i co-CEO di Warner Bros. Film Group Michael De Luca e Pam Abdy hanno confermato di avere grandi progetti per la Terra di Mezzo. Sebbene non siano state pubblicate citazioni specifiche, gli addetti ai lavori hanno rivelato che i due hanno "mediato un patto per realizzare nuovi film del Signore degli Anelli e hanno incontrato Peter Jackson in Nuova Zelanda per ristabilire il legame dello studio con il regista originale del franchise".

Resta da vedere quanto Jackson e i suoi partner creativi Fran Walsh e Philippa Boyens saranno coinvolti in questi progetti futuri, ma questo fa ben sperare i fan di lunga data del franchise.

Il Signore degli Anelli, Elijah Wood svela la sua reazione all'annuncio di nuovi film

In precedenza, la Warner Bros. si era trovata coinvolta in una battaglia legale con la Middle-earth Enterprises, di proprietà della Saul Zaentz Company, per stabilire se stesse facendo abbastanza con la proprietà, con i piani per un film d'animazione - Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim - ritenuti insufficienti. I nuovi proprietari, Embracer, hanno risolto la questione cercando di trarre vantaggio dalla popolarità del franchise insieme allo studio cinematografico che ha distribuito i precedenti sei episodi nelle sale.