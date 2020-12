Il signore degli anelli: Peter Jackson commenta la sua scena preferita della trilogia

Dominic Monaghan con Billy Boyd in una scena di Il signore degli anelli - Le due torri

Peter Jackson ha svelato qual è la sua scena preferita in tutta la trilogia de Il signore degli anelli, da lui portata sullo schermo tra il 2001 e il 2003. Il regista neozelandese ha conversato con Stephen Colbert, il quale aveva portato il proprio Late Show nell'emisfero australe nel 2019 e ha trasmesso alcuni spezzoni inediti di quel viaggio, tra cui un'intervista al cineasta che ha adattato la trilogia di Tolkien.

scena di Il signore degli anelli - Il ritorno del re

Per l'esattezza, Peter Jackson ha svelato che la sua scena preferita è quella in cui Gollum conversa con la sua altra personalità, Smeagol, ne Il signore degli anelli - Le due torri. Una sequenza che non è presente nei libri, e che il regista decise di aggiungere perché era necessario far capire al pubblico la psicologia complessa del personaggio. L'unica complicazione era legata al calendario di lavorazione, ragion per cui la scena richiedeva la presenza di un solo attore, Andy Serkis. Questo il commento di Jackson: "Fran [Walsh, moglie del regista e co-sceneggiatrice dei film, n.d.r.] scrisse una scena dove Frodo e Sam stanno dormendo, così non serviva avere Elijah e Sean e potevamo girare su un set più piccolo. Nessuno era disponibile per dirigere quella sequenza, e così le dissi che siccome l'aveva scritta lei poteva occuparsi delle riprese. Ci mise un giorno, e quella scena è diventata abbastanza famosa." Potete vedere qui sotto la conversazione con Stephen Colbert:

Peter Jackson ha recentemente lavorato alla riedizione in 4K della trilogia, che festeggerà prossimamente un anniversario importante: nel 2021 saranno infatti passati vent'anni dall'uscita de Il signore degli anelli - La compagnia dell'anello, il film che lanciò il franchise tolkieniano e rese Jackson uno dei registi più popolari e acclamati del cinema hollywoodiano. Il suo prossimo progetto è un documentario sui Beatles, che sarà distribuito dalla Disney alla fine dell'estate 2021.