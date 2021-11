Il Signore degli Anelli: Peter Jackson ricorda quando i Beatles volevano realizzare il film

Peter Jackson ha parlato di come i Beatles, negli anni '60, abbiano cercato di realizzare il loro film de Il Signore degli Anelli, ricevendo però il rifiuto di J.R.R. Tolkien.

A partire dal 25 novembre, su Disney+ è possibile vedere The Beatles: Get Back, il documentario diretto da Peter Jackson che celebra i quattro ragazzi di Liverpool che hanno scritto pagine indelebili nella storia della musica mondiale. Il regista de Il Signore degli Anelli ha quindi approfittato di una recente intervista con la BBC News per tornare a parlare di quando la band inglese cercò di realizzare la propria versione dell'opera di Tolkien. "Era qualcosa di cui si stava occupando John Lennon e J.R.R. Tolkien aveva ancora i diritti cinematografici, ma non gli piaceva l'idea che i Beatles lo facessero. Quindi ha ucciso il progetto", aveva detto Jackson nel 2002, durante la realizzazione della sua trilogia, aggiungendo: "Probabilmente ci sarebbero state alcune buone canzoni nella colonna sonora".

Ora, a venti anni di distanza, dopo aver trascorso del tempo con Paul McCartney e Ringo Starr, Jackson ha fatto più luce sul progetto fallito. Ha quindi detto: "Ho raccolto piccole informazioni. Ho interrogato Paul al riguardo. Ringo non ricorda molto. Quello che ho capito è che Denis O'Dell, che era il loro produttore cinematografico Apple, che ha prodotto The Magic Christian, ha avuto l'idea di fare Il Signore degli Anelli. Alla fine, non sono riusciti ad ottenere i diritti da Tolkien, perché a lui non piaceva l'idea di un gruppo pop che scrivesse la sua storia. Quindi ha bocciato il progetto. Hanno provato a farlo. Su questo non ci sono dubbi. Per un momento stavano seriamente pensando di farlo, all'inizio del 1968".

Jackson ha continuato: "Paul ha detto 'Beh, sono contento che non l'abbiamo fatto, perché così hai fatto il tuo film che mi è piaciuto tanto'. Ma gli ho detto: 'Beh, è ​​un peccato che tu non l'abbia fatto, perché sarebbe stato un musical'. Cosa avrebbero fatto i Beatles con la colonna sonora de Il Signore degli Anelli? Sarebbero state 14 o 15 canzoni dei Beatles e sarebbe stato davvero incredibile ascoltarle. Quindi ho due sentimenti al riguardo. Da una parte mi sarebbe piaciuto ascoltare quell'album, ma dall'altra sono anche contento di aver avuto la possibilità di fare i film. Comunque quelle canzoni sarebbero state affascinanti".

Discutendo su ciò che si aspetta che i fan acquisiscano con la visione di Get Back, Jackson ha detto: "Qui John e Ringo hanno 28 anni, Paul 26 e George 25, ma non ti sembra mai che questo materiale video abbia 52 anni. Ho sempre pensato che la loro musica trascenda le generazioni, ma questo li farà sembrare di nuovo giovani".