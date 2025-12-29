Kate Winslet ricorda l'adolescenza: "Le mie prime esperienze intime furono con ragazze"

La star di Titanic e Avatar ha svelato in un'intervista di aver vissuto momenti intimi anche con ragazze all'epoca in cui era adolescente.

Ospite di un recente episodio del podcast Team Deakins, Kate Winslet è tornata a parlare dei suoi esordi nel mondo del cinema, quando recitò in Creature del cielo di Peter Jackson nel 1994. Nel film, ancora adolescente, Kate Winslet recita al fianco della quasi coetanea Melanie Lynskey.

Nell'intervista, al momento di approfondire l'esperienza sul set del film, Kate Winslet ha raccontato che le sue prime esperienze intime da adolescente le ha avute con ragazze e ciò le permise di comprendere maggiormente la connessione intensa al centro della trama del film.

Le prime esperienze intime di Kate Winslet

"Condividerò qualcosa che non ho mai condiviso prima" ha esordito Winslet "Alcune delle mie prime esperienze intime da giovanissima adolescente furono in realtà con ragazze".

Kate Winslet e Melanie Lynskey in una scena di Creature del cielo

Winslet spiega: "Avevo baciato alcune ragazze e avevo baciato alcuni ragazzi, ma non ero particolarmente evoluta in nessuna delle due direzioni. In quella fase della mia vita ero certamente curiosa, e penso che ci fosse qualcosa nella connessione davvero intensa che quelle due donne avevano che io capivo profondamente. Sono stata subito risucchiata nel vortice di quel mondo in cui vivevano, che ovviamente è diventato terribilmente dannoso per entrambe, ed erano piene di grandi insicurezze e vulnerabilità".

Il debutto di Kate Winslet sul grande schermo

Prima di raggiungere la fama in tutto il mondo grazie a Titanic di James Cameron, Kate Winslet debuttò giovanissima in Creature del cielo di Peter Jackson. La storia è quella di due adolescenti (Kate Winslet e Melanie Lynskey) che condividono un'amicizia che prende una piega pericolosamente ossessiva.

Si trattò all'epoca della prima incursione di Peter Jackson nel genere drammatico, visto che prima di allora aveva girato soltanto la comedy horror Fuori di testa, il satirico Meet the Feebles e il comic horror Splatters - Gli schizzacervelli. Grazie a Creature del cielo, il regista Peter Jackson vinse il Leone d'Argento alla miglior regia alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.