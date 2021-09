Il Signore degli Anelli: Howard Shore firmerà le musiche della serie tv

La serie ispirata a Il Signore degli Anelli potrà contare sulle musiche originali composte da Howard Shore, artista che aveva già firmato la colonna sonora dei film diretti da Peter Jackson.

Secondo quanto riporta il sito di Deadline, il compositore sta concludendo le trattative con i produttori del progetto realizzato per Amazon Prime Video.

La prima stagione di The Lord of the Rings sembra abbia un costo di circa 465 milioni di dollari, rendendola così la serie più costosa di sempre.

Il progetto ispirato ai romanzi scritti da J.R.R. Tolkien debutterà in streaming il 2 settembre 2022, mentre a gennaio del prossimo anno inizieranno le riprese della seconda stagione che ha da tempo ottenuto il via libera alla produzione.

Howard Shore, con il lavoro compiuto per i film di Jackson, ha conquistato ben tre premi Oscar e sembra sia intenzionato a ritornare nel mondo indimenticabile della Terra di Mezzo.

Gli eventi saranno ambientati migliaia di anni prima di quelli raccontati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli.

Lo show è già stato rinnovato per una seconda stagione e i suoi primi due episodi saranno diretti da J.A. Bayona, regista di film come The Orphanage e The Impossible, che si occuperà anche della produzione esecutiva.

La serie avrà come protagonisti Robert Aramayo, Joseph Mawle, Maxim Baldry, Markella Kavenagh, Ema Horvath e Morfydd Clark. Tra gli interpreti anche Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, Cynthia Addai-Robinson, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Sir Lenny Henry, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Simon Merrells, Geoff Morrell, Peter Mullan, Lloyd Owen, Augustus Prew, Peter Tait, Alex Tarrant, Leon Wadham, Benjamin Walker e Sara Zwangobani.