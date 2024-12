Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim sfida Kraven e rilascia i primi 8 minuti del film

Warner Bros. ha rilasciato i primi 8 minuti de Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, in risposta alla pubblicazione dell'anteprima estesa di 8 minuti di Kraven - Il Cacciatore. Il video è disponibile qui sotto.

Pochi giorni fa, Sony Pictures è stata presa di mira da alcuni per aver diffuso gli 8 minuti iniziali di Kraven - Il Cacciatore, con alcuni critici che hanno visto la mossa come una "strategia disperata" per attirare attenzione su un film che, al momento della sua uscita, si troverà a competere direttamente con il nuovo capitolo de Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, previsto per il 13 dicembre negli Stati Uniti.

Con il suo prequel animato, Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim offre ai fan un'anticipazione della nuova avventura che li riporterà nella Terra di Mezzo, l'iconico mondo creato da J.R.R. Tolkien, già ampiamente esplorato nella trilogia cinematografica di Peter Jackson.

Christopher Lee sarà ancora Saruman ne Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim, ecco come

Cosa racconterà Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim?

La Warner Bros. descrive il film come un "viaggio innovativo nella Terra di Mezzo attraverso gli occhi del leggendario regista Kenji Kamiyama". Conosciuto per il suo lavoro su serie come Blade Runner: Black Lotus e Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Kamiyama si unisce al produttore esecutivo Peter Jackson per dare vita a questo racconto meno conosciuto delle opere dell'autore J.R.R. Tolkien.

Il trailer de Il Signore degli Anelli: La Guerra dei Rohirrim mostra gli eventi che hanno portato a una grande battaglia tra i Rohirrim e i Dunlendings. I Dunlendings, noti anche come Uomini Selvaggi di Duneland, erano una razza di uomini visti solo brevemente nei film di Jackson che giuravano fedeltà a Saruman il Bianco. Il disaccordo tra il Re di Rohan (Helm Hammerhand) e i Dunlendings (Freca) descritto nel trailer è in linea con il testo di Tolkien. Il film animato è ambientato tra Gli Anelli del Potere e la trilogia del Signore degli Anelli di Jackson.

Il film animato, che riprende la mitologia della Terra di Mezzo, vanta un cast vocale stellare, tra cui Brian Cox (Succession) nel ruolo di Helm Hammerhand, il potente Re di Rohan; Gaia Wise (A Walk in the Woods) come Héra, la sua coraggiosa figlia; e Luke Pasqualino (Snowpiercer) nel ruolo di Wulf. Miranda Otto, premiata attrice della trilogia de Il Signore degli Anelli, torna nel suo iconico ruolo di Éowyn, la scudiera di Rohan, che funge da narratrice del film.