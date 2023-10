Il signore degli anelli: Gollum, sviluppatori denunciano le condizioni di lavoro: 'Insetti, puzza in ufficio'

Nuovi scioccanti retroscena sulle condizioni di lavoro infernali in cui sarebbe stato realizzato il criticato videogame Il Signore degli Anelli: Gollum sono trapelate da varie fonti.

"L'atmosfera alla Daedalic Entertainment era a dir poco tossica durante la produzione di Gollum", ha denunciato in un post riportato da Hard Drive l'ex dipendente Ed Horton. "Come se la paga bassa e le ristrettezze non fossero abbastanza, ci hanno fatto provare a creare un gioco divertente con l'ottavo o il nono tizio che avresti voluto interpretare nei film de Il Signore degli Anelli. Anche con un'orario di pranzo ragionevole e i fine settimana liberi, non so quanto sarebbe stato bello. Pertanto, tutti hanno visto i risultati ed è il peggior videogioco che avreste potuto immaginare. Vai a capire."

Le accuse contro Daedalic includono anche sfruttamento di stagisti non retribuiti. "Pensavo di essere così fortunata a lavorare su un videogioco basato su alcuni dei miei film preferiti", ha detto l'ex stagista di Daedalic Emily McGuire. "Quella sensazione è svanita rapidamente una volta che ho visto le condizioni in ufficio. La puzza. Gli insetti. Il cestino del pranzo in cui ci hanno fatto mangiare tutti. Il mio sogno è diventato un incubo nel giro di pochi minuti, e nemmeno la mia copia gratuita del gioco mi ha fatto sentire meglio."

Il Signore degli Anelli, addetto agli effetti speciali svela i difetti di Gollum: "Non vedo abbastanza Andy"

Le giustificazioni di Daedalic

I dirigenti di Daedalic hanno respinto le accuse. Il produttore del videogioco Harald Riegler ha dichiarato: "A chi crederete? A me o allo staff di lavoratori le cui affermazioni fanno eco a quelle degli sviluppatori di giochi maltrattati in tutto il mondo più e più volte? Vorrei davvero che deste retta a me. A ogni modo, se qualcuno conosce un modo migliore per realizzare un videogioco, per favore fatecelo sapere a noi di Daedalic. Siamo tutt'orecchi!"

In precedenza Il signore degli anelli: Il videogame Gollum era stato sommerso di critiche per via dei bug contenuti nel gioco, costringendo gli sviluppatori a pubbliche scuse che si è scoperto poi essere state scritte usando Chat GPT.