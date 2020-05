Il Signore degli Anelli – La Fase 2 della Terra di Mezzo nel nostro doppiaggio ironico

Il signore degli anelli e la Fase 2 che si apre oggi: la Terra di Mezzo e il nostro Paese, due scenari apparentemente distanti che si ritrovano nel nostro doppiaggio ironico che potete vedere qui sopra.

Un Male invisibile da combattere, occhi vigili ovunque, confini difficili da superare. Le grandi storie ci sembrano sempre attuali perché sanno essere eterne. Oggi l'Italia prova a immaginare una nuova normalità con l'inizio della Fase 2, e a nostro modo inizieremo a convivere con un male subdolo e pericoloso. Un periodo in cui, forse, sentirsi parte di un'unica, grande Compagnia accrescerà il nostro senso di responsabilità. E renderà più facile arginare il potere dell'oscuro nemico.

In questi mesi di quarantena noi di Movieplayer abbiamo spesso fatto ricorso all'ironia sia per sdrammatizzare la situazione che per riflettere su questi strani giorni con un pizzico di sarcasmo. E allora, per rincarare la dose, abbiamo immaginato come verrebbe affrontata la fatidica Fase 2 nella Terra di Mezzo. Quale sarebbe l'atteggiamento di Aragorn, Gandalf, Frodo e compagni dinanzi alle misure restrittive imposte dal Governo? E che stratagemma inventerebbero i nostri eroi per giustificare il loro viaggio verso il Monte Fato? La risposta nel nostro nuovo ridoppiaggio ironico, scritto da Giuseppe Grossi e realizzato assieme a Gabriele Scarcelli e Michele Di Pasquale. Verrà il giorno in cui non ci aggrapperemo a qualche sorriso. Ma non è questo il giorno.