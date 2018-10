Il Signore degli Anelli: i fan chiedono che l'Occhio di Sauron illumini San Francisco

Il Signore degli Anelli è una delle saghe più amate di sempre e ora i fan hanno ideato una proposta davvero unica per celebrare la storia creata da J.R.R. Tolkien e i film diretti da Peter Jackson: trasformare uno dei monumenti di San Francisco, in occasione di Halloween, nell'Occhio di Sauron.

La simpatica iniziativa riguarda la Salesforce Tower della città americana e una petizione lanciata sul sito Change.org, già vicina a ottenere 10.000 firme, chiede che l'edificio venga decorato per ricordare l'iconico elemento della saga.

Online si può leggere la motivazione della proposta: "Crediamo nel potere di internet nel suo ruolo di riunire le persone che condividono idee e nella sua capacità di avere effetti utili a cambiare il mondo reale. Il nostro obiettivo è di creare una boccata di aria fresca creativa in mezzo a un panorama politico chiuso e oppressivo".

La richiesta prosegue sottolineando: "Invitiamo l'organizzazione che ha ridefinito il panorama di San Francisco e, nel farlo, ha contribuito a sostenere attività piccole e grandi in tutto il mondo, a prendere una posizione non solo per inseguire scopi capitalistici ma anche per rendere omaggio alle persone, alla cultura e alla comunità di questa città grandiosa. Una città costruita sulla creatività, sull'esplorazione e sull'espressione degli individui. Invitiamo l'organizzazione a innalzare una bandiera per tutti quelli che osano sognare, unire le aree, rafforzare i legami e fortificare i ponti illuminando un fuoco in LED sopra questa città santuario. Nel farlo si può essere divertenti, artistici e dimostrare una creatività che l'intera città possa apprezzare, anche solo per una notte".

Per ora i responsabili della Boston Properties non hanno risposto alla richiesta e bisognerà attendere per scoprire se questo strano desiderio verrà realizzato.