Il Signore degli anelli, Elijah Wood tornerà ad interpretare Frodo? Ecco la risposta dell'attore

Elijah Wood ha rivelato se sarebbe disposto o meno ad incarnare nuovamente Frodo in un eventuale nuovo progetto collegato alla trilogia de Il Signore degli Anelli.

Elijah Wood ha recentemente svelato se sarebbe disposto ad indossare nuovamente i panni di Frodo Baggins in un eventuale film collegato al franchise de Il Signore degli Anelli. Ricordiamo che l'attore statunitense ha interpretato Frodo nel leggendario franchise che ha portato sul grande schermo il capolavoro di Tolkien, divenendo un vero e proprio fenomeno culturale che è culminato con Il Signore degli Anelli: Il ritorno del Re, pellicola che si è aggiudicata ben 11 premi Oscar.

Durante una recente intervista pubblicata da Extra, relativa alla premiere della seconda stagione di Yellowjackets, a Wood è stato chiesto di parlare di un suo potenziale ritorno al franchise de Il Signore degli Anelli. Anche se sembra disinteressato a un reboot del franchise, che potrebbe non essere all'altezza dell'amata saga, l'attore non è contrario all'idea di interpretare nuovamente Frodo: "Un reboot? Non credo proprio. Ma se ci dovesse essere un nuovo film che potenzialmente coinvolge Frodo sarei disposto a farlo."

Oltre alla realizzazione dalla costosa serie di Amazon intitolata Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, sembra che Warner Bros. e New Line Cinema stiano pianificando la creazione di un vasto universo incentrato su Il Signore degli Anelli: gli studi americani intendono arricchire il mondo della Terra di Mezzo con storie inedite da esplorare attraverso una serie di nuovi film.

Sebbene un progetto di questo tipo rappresenti l'opportunità perfetta per Elijah Wood di tornare all'amato franchise, molti ritengono che degli eventuali nuovi film con i membri del cast della trilogia originale potrebbero sminuire l'importanza della saga e, cosa ben peggiore, dell'intero universo creato da J. R. R. Tolkien.