Il sesto senso, stasera su Iris il film con Bruce Willis

Il sesto senso va in onda stasera su Iris alle 21:00. Il film con Bruce Willis è una ghost story suggestiva, emozionante e inquietante con un finale tra i più scioccanti della storia del cinema.

Il protagonista del film è il dottor Malcolm Crowe, psicologo infantile, che si occupa del caso di Cole Sear, un bambino di nove anni, molto sensibile ma con addosso una grande paura che non riesce a sconfiggere. Malcolm usa il caso del bambino anche per recuperare quella fiducia in se stesso persa dopo un evento traumatico. Cole gli confida di poter vedere i morti, Cole grazie all'aiuto dell'anima di Kole, scopre che la piccola è stata avvelenata dalla madre affetta dalla Sindrome di Münchhausen. Grazie a questo Cole trova il coraggio di confessare il suo segreto alla madre ma per Malcom le sorprese non sono finite.

Bruce Willis e Haley Joel Osment in una scena di Il sesto senso

Scritto e diretto da M. Night Shyamalan il film è interpretato da Bruce Willis nel ruolo di Malcolm Crowe e dal piccolo Haley Joel Osment, che per questo ruolo ebbe la nomination come miglior attore non protagonista. Il sesto senso fu candidato ad altre cinque premi Oscar tra cui quello di miglior film. Arrivato in Italia il l 29 Ottobre del 1999, il sesto senso è stato inserito nel 2007 all'ottantanovesimo posto nella classifica dei migliori cento film americani di tutti i tempi dall'AFI. Un sondaggio di dieci anni fa lo ha inserito al primo posto nella classifica dei film con il finale più scioccante di tutti i tempi.