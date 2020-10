Il Segreto anticipazioni 8 ottobre 2020: Marcela è tormentata da Alicia

Il Segreto torna giovedì 8 ottobre 2020 su Canale 5, intorno alle 16:20, con le puntate inedite. Nelle anticipazioni Marcela fa ancora fatica a dimostrare fiducia a Matìas: il pensiero di Alicia la tormenta.

Il consiglio municipale di Puente Viejo si sta mobilitando per far arrivare in paese un nuovo medico, ma Mauricio non si presenta alla riunione per l'approvazione definitiva del progetto, perché troppo sconvolto dal fatto che donna Francisca, dopo aver fatto la sua prima apparizione in pubblico, abbia rifiutato di riceverlo a La Habana.

Don Filiberto sembra scomparso dalla circolazione e si comporta in modo molto strano. La colpa è dell'ultimo progetto dei cugini Mirañar, la loro nuova pasta dentifricia. Il sacerdote, infatti, dopo averne provato un campione, si ritrova ad avere i denti colorati di azzurro.

Marcela non riesce a ritrovare la fiducia in Matías, tormentata dal suo rapporto con Alicia Urrutia, anche per via di Dolores, che non fa che provocarla con i suoi pettegolezzi.

Il segreto è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16:20, tra il riassunto quotidiano dalla casa del Grande Fratello Vip 5 e la nuova puntata di Pomeriggio Cinque, e la domenica a partire dalle 14:30, seguito, in base alla programmazione attuale, dalla nuova puntata della soap Una vita.