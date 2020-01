Il Segreto anticipazioni 8 gennaio 2020: Elsa e Isaac finalmente liberi dai debiti?

Nella puntata de Il Segreto, in onda mercoledì 8 gennaio 2020 su Canale 5, Elsa e Isaac, dopo la scomparsa di Antolina, potrebbe essere finalmente liberi anche dai debiti: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 8 gennaio 2020 e le anticipazioni sono foriere di buone notizie per Elsa e Isaac che, dopo la morte di Antolina, dovrebbero risolvere un altro dei loro problemi.

Marcela decide di aiutare Isaac a risanare il debito che aveva contratto con l'Ortega per permettere all'amata Elsa di operarsi e risolvere i suoi gravi problemi di salute.

Prudencio, invece, si reca da Donna Francisca che, allo stato attuale delle cose, è la sola a potergli raccontare tutta la verità su chi sia Lola e cosa abbia fatto.

Il segreto tornerà domani, 8 gennaio 2020, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.

