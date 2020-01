Il Segreto anticipazioni 7 gennaio 2020: Carmelo viene ferito gravemente!

Il Segreto torna con la puntata di martedì 7 gennaio 2020 e le anticipazioni vedono ormai Francisca, Carmelo e il vero responsabile vicini alla resa dei conti.

Ci sarà davvero Esteban Fraile, sindaco di Belmonte, dietro agli attentati che sono costati la vita a Maria Elena e Adela? Francisca non ne è persuasa, nonostante quello che Fernando cerca di far credere. E in effetti, visti i precedenti tra il Fraile e Carmelo, è facile convincere quest'ultimo della sua colpevolezza. Carmelo ed Esteban si affrontano in un duello a fuoco: il sindaco di Belmonte muore ma neppure al Leal va troppo bene: viene ferito molto gravemente. E mentre Fernando soccorre il suo nuovo alleato, sul luogo dello scontro viene trovato un biglietto in cui Esteban ammette la propria colpevolezza. Sarà vero o fa soltanto parte delle trame del vero responsabile?

Il segreto tornerà domani, 7 gennaio 2020, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.