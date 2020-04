Il Segreto anticipazioni 7 aprile 2020: tra Carmelo e Severo c'è tensione

Il Segreto torna con la puntata di martedì 7 aprile 2020 su Canale 5 e le anticipazioni lascerebbero quasi presagire la fine dell'amicizia tra Carmelo e Severo.

Gracia decide di non partire con la Andalucina. Dopo l'esibizione durante le nozze di Prudencio e Lola, la compagnia di ballo ha cercato di reclutarla per un tour ma Gracia non se la sente di lasciare soli per lunghi mesi Hipolito e la piccola Belen.

Severo e Irene stanno cercando di rimettere in piedi la vecchia fabbrica di gallette, e chiedono a Carmelo di unirsi a loro nell'avventura imprenditoriale. Il Leal, però, declina l'offerta con sdegno: si tratta solo dei suoi sensi di colpa per Puente Viejo o c'è dell'altro?

Il segreto tornerà martedì 7 aprile 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, lunedì 6 aprile.