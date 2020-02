Il Segreto anticipazioni 7 febbraio 2020: Maria migliora ma Fernando non ne è felice

Nella puntata de Il Segreto, in onda venerdì 7 febbraio 2020 su Canale 5, Maria noterà un grande miglioramento nelle sue condizioni ma Fernando non se ne felicita: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di venerdì 7 febbraio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni parlano di Maria e dei suoi grandi miglioramenti che, però, impensieriscono Fernando.

Maria sta facendo grandi sacrifici per recuperare l'uso delle gambe e le sessioni di terapia, durissime, con l'infermiera Vilches stanno finalmente dando i frutti sperati. La donna sta notando dei piccoli ma incoraggianti miglioramenti, cosa che naturalmente non fa piacere a Fernando, che vorrebbe lei smettesse immediatamente con le cure.

Lola e Prudencio, nel frattempo, hanno fatto la pace e questo non fa piacere a Donna Francisca: la Montenegro studia così un altro dei suoi diabolici piani per dividerli.

Il segreto tornerà domani, 7 febbraio 2020, intorno alle 16:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, giovedì 6 febbraio.