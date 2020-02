Il Segreto anticipazioni 6 febbraio 2020: colpo di scena nella relazione tra Lola e Prudencio

Nella puntata de Il Segreto, in onda giovedì 6 febbraio 2020 su Canale 5, Prudencio deciderà davvero di rinunciare a Lola? Anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di giovedì 6 febbraio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni preannunciano un colpo di scena nella relazione di Prudencio e Lola, che potrebbe essere arrivata al capolinea.

Prudencio infatti, nonostante sembrava voler raccogliere il proprio coraggio a quattro mani per liberare l'amata Lola dal giogo di Donna Francisca, fa improvvisamente marcia indietro. Carmelo e Severo, invece, proseguono per la propria strada, assolutamente decisi a ostacolare il perfido Garcia Morales anche con il nuovissimo comitato cittadino.

Maria è allo stremo delle forze, la terapia cui l'infermiera Vilches la sottopone è durissima ma lei non molla, decisa a tornare a camminare al più presto.

Il segreto tornerà domani, 6 febbraio 2020, intorno alle 16:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, mercoledì 5 febbraio.