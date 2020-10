Il Segreto anticipazioni 6 ottobre 2020: Francisca e Raimundo ancora divisi per colpa di Isabel?

Il Segreto torna martedì 6 ottobre 2020 su Canale 5, intorno alle 16:20, con le puntate inedite. Nelle anticipazioni Donna Francisca, amareggiata per aver scoperto di Raimundo, comincia a tenere i sotterfugi di Isabel.

Francisca scopre dalle parole di Matias che Raimundo l'ha cercata a Puente Viejo e che, disperato per non averla trovata, è partito per cercarla altrove senza più dare notizie. Francisca capisce che Isabel le ha mentito. Intanto è Mauricio che va a farle visita quando viene a sapere del suo ritorno a Puente Viejo, ma Francisca non lo riceve.

Pablo racconta a don Ignacio di essere stato seguito da un suo compagno di caserma che lo cercava per chiedergli aiuto.

Isabel e Rosa escono insieme per fare acquisti e la ragazza sembra affascinata dalla suocera dimenticando i terribili racconti che aveva sempre sentito su di lei. Alicia capisce di aver sbagliato a pensare che volessero licenziarla. Rosa scopre che Manuela custodisce tutte le lettere che lei e le sue sorelle per anni hanno inviato alla loro madre in Austria.

Il segreto è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16:20, tra il riassunto quotidiano dalla casa del Grande Fratello Vip 5 e la nuova puntata di Pomeriggio Cinque, e la domenica a partire dalle 14:30, seguito, in base alla programmazione attuale, dalla nuova puntata della soap Una vita.