Il Segreto anticipazioni 6 dicembre 2019: Francisca e Raimundo vittime di un'imboscata!

Nella puntata de Il Segreto, in onda venerdì 6 dicembre 2019 su Canale 5, Raimundo e Donna Francisca sono vittime di un'imboscata: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di venerdì 6 dicembre 2019 e le anticipazioni raccontano di qualcosa di drammatico che si compie ai danni di Donna Francisca e Raimundo.

Raimundo ha ragionato a lungo su chi possa trarre vantaggio da una guerra tra Donna Francisca, Carmelo e Severo, ma quello che è sicuro è che Carmelo sembra intenzionato a vendicare la morte della moglie. O almeno è a lui che tutti pensano quando la Montenegro e Raimundo, in giro in macchina, cadono vittime di un'imboscata.

Isaac nel frattempo, dopo la terribile notizia che Antolina ha riferito a Elsa, minaccia di morte la Ramos e le ordina di non avvicinarsi mai più a Elsa.

Il segreto tornerà domani, 6 dicembre, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi, giovedì 5 dicembre, alle 16:10 su Canale 5.

Il Segreto anticipazioni dal 2 all'8 dicembre 2019: Antolina è gelosa di Elsa