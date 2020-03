Il Segreto anticipazioni 5 marzo 2020: cosa nasconde l'arrivo di Marina?

Nella puntata de Il Segreto, in onda giovedì 5 marzo 2020 su Canale 5, qualcuno comincerà a chiedersi perchè Marina è arrivata a Puente Viejo: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di giovedì 5 marzo 2020 su Canale 5 e le anticipazioni analizzano il perchè Marina abbia deciso di raggiungere la figlia a Puente Viejo.

Tiburcio e Hipolito si danno alle spese pazze, con l'acquisto di una lavabiancheria per Dolores e Gracia. Anche se Dolores è molto più impegnata nelle sue indagini: perchè Marina, madre di Esther, sedicente figlia di Don Berengario, è arrivata proprio ora a Puente Viejo? La bottegaia cercherà risposte alla sua curiosità interrogando senza troppa circospezione proprio Berengario.

Il segreto tornerà domani, 5 marzo 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, mercoledì 4 marzo.