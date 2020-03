Il Segreto anticipazioni 4 marzo 2020: Pablo Armero ricatta ancora Prudencio

Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 4 marzo 2020 su Canale 5 e le anticipazioni ci riportano nell'incubo che Prudencio sta vivendo, praticamente perseguitato dall'usuraio.

Lola ha rispedito al mittente la proposta della sorella Ana, l'acquisto del terreno su cui sorge la loro vecchia fattoria, che verrebbe ceduto solo per non dover pagare l'indennizzo richiesto da Garcia Morales. Prendendo questa decisione, la ragazza non ha rispettato neppure il consiglio del suo futuro sposo. Prudencio, però, ha la testa altrove: da quando la Montenegro la ha abbandonato nelle grinfie dell'usuraio Pablo Armero, l'Ortega non ha vissuto più un giorni di serenità, cercando anche di tenere nascosto il problema a Lola.

Il segreto tornerà domani, 4 marzo 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, martedì 3 marzo.