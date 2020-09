Il Segreto anticipazioni 4 settembre 2020: Raimundo è sulle tracce di Francisca

Il Segreto torna venerdì 4 settembre 2020 su Canale 5, intorno alle 15:40, con le puntate inedite. Le anticipazioni ci riportano, insieme a Raimundo, sulle tracce di Donna Francisca.

Onesimo, con la solidarietà di tutti i paesani, mette in scena la sua morte per sfuggire a Gunther. Raimundo riceve una misteriosa telefonata e, salutati Marcela e Matias, parte per andare a cercare Francisca.

Lei dal canto suo, insieme ad Antonita, dopo le frequenti visite che il Capitano Huertas fa a Isabel, sono convinte che sia innamorato e la stia corteggiando. Ma quando il Capitano Huertas si presenta alla villa con diverse guardie per fare una perquisizione per arrestare Pablo...

Ignacio chiede a Marta di collaborare alla direzione della fabbrica e la ragazza mostra doti davvero inattese.

Manuela, dopo aver scoperto Carolina e Pablo, accetta di mantenere il segreto e non ne fa parola a don Ignacio, mentre a Encarnacion racconta. Alicia si scontra con Tomas e lei ne approfitta per trattarlo male.