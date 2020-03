Il Segreto anticipazioni 3 marzo 2020: Maria è riuscita ad uccidere Fernando?

Nella puntata de Il Segreto, in onda martedì 3 marzo 2020 su Canale 5, Maria potrebbe essere riuscita ad uccidere Fernando? Anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di martedì 3 marzo 2020 su Canale 5 e le anticipazioni parlano di un colpo di scena a Puente Viejo per la possibile morte del Mesia.

Era stato proprio lui a sequestrare Maria e a portarla nel vecchio monastero precedentemente imbottito di esplosivo. Raimundo, Severo, Carmelo... Il piano di Fernando era chiaro: attirarli nella struttura e liberarsi in un sol colpo di tutti i suoi nemici. Quello che però non aveva previsto era che Maria, capace ormai di reggersi sulle proprie gambe, sarebbe riuscita da sola a far esplodere l'ordigno, condannando Fernando, almeno apparentemente all'oblio, e salvando la propria vita e quella di tutti gli altri.

Il segreto tornerà domani, 3 marzo 2020, intorno alle 16:40 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, lunedì 2 marzo.