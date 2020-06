Il Segreto anticipazioni 4 giugno 2020: Rosa incastra Adolfo

Nella puntata de Il Segreto, in onda giovedì 4 giugno 2020 su Canale 5, Rosa riesce a incastrare Adolfo e a strappargli la promessa di matrimonio! Anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di giovedì 4 giugno 2020 su Canale 5 alle 16:10 e le anticipazioni parlano di un possibile matrimonio imminente: quello di Adolfo e Rosa.

Mentre Ramon ha chiesto ufficialmente la mano di Marta, un'altra delle figlie di don Ignacio imbastisce le sue trame matrimoniali. Rosa infatti non ha ancora perdonato ad Adolfo di averla tradita con la sorella e, dopo essersi spinta tra le sue braccia, sta cercando di sfruttare la notte di passione con Adolfo per strappargli la promessa di future nozze, ora che l'ha disonorata. Se Isabel, dopo aver ascoltato il racconto del figlio, sembra persuasa all'idea che quella sia la scelta giusta, Don Ignacio non si è ancora pronunciato...

Il segreto tornerà giovedì 4 giugno 2020, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.