Il Segreto anticipazioni 29 maggio 2020: Tomas salva Adolfo

Il Segreto torna con la puntata di venerdì 29 maggio 2020 su Canale 5 alle 16:10 e le anticipazioni si concentrano sul difficile momento sentimentale di Adolfo.

Rosa chiede a Marta di dirle che cosa è successo tra lei e Adolfo. Marta non nega di averlo baciato. Anche Carolina e Manuela vengono informate di quanto accaduto. Francisca fa ritorno a La Habana e sembra non ricordare esattamente dove abbia vagato. Matias ricordando le parole di Raimundo mantiene le distanze da Alicia. Belen ritorna dalla famiglia di Gracia. Dolores non si rassegna a pagare la multa. Tomas preoccupato per Adolfo va alla bisca e lo salva da una brutta situazione. Ramon avvisa don Ignacio che tra Rosa e Marta è successo qualcosa di grave.

Il segreto tornerà venerdì 29 maggio 2020, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni della puntata in onda oggi.