Il Segreto anticipazioni 28 maggio 2020: Alicia viene smascherata da Encarnacion

Il Segreto torna con la puntata di giovedì 28 maggio 2020 su Canale 5 alle 16:10 e le anticipazioni non prospettano nulla di buono per Alicia, "scoperta" da Encarnacion.

Marta ribadisce a Adolfo che tra loro due è finita. Rosa, nascosta, ascolta tutta la conversazione senza intervenire. Encarnacion discute con Alicia, esercitando la sua autorità genitoriale, ma Alicia non si lascia intimorire e si rifiuta di partire per Bilbao, a quel punto la discussione degenera e Encarnacion le dice di sapere che ha una storia con Matias. Dolores pur di non pagare la multa prova a corrompere il Capitano Huertas. Adolfo continua a giocare d'azzardo in una bisca e non segue i consigli di Tomas. Alicia sospetta che Matias abbia nascosto le armi altrove. Francisca esce dal padiglione facendo preoccupare Antonita. Rosa affronta Marta.

Il segreto tornerà giovedì 28 maggio 2020, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.