Il Segreto anticipazioni 29 luglio 2020: Juan viene picchiato a morte

Il Segreto torna mercoledì 29 luglio 2020 su Canale 5 alle 15:30 con le repliche. Le anticipazioni sono funeste per Juan, picchiato a morte.

Il Segreto torna mercoledì 29 luglio 2020 su Canale 5, ancora alle 15:30 con le repliche della prima stagione. Nelle anticipazioni Juan versa in terribili condizioni.

L'incontro tra Pepa e Alberto, il nuovo medico di Puente Viejo, è burrascoso: hanno entrambi un carattere forte che li porta allo scontro. Tristan confessa i propri timori sulla morte del padre a Sebastian. Donna Francisca ha scoperto che Juan e Soledad hanno passato la notte insieme. La sua vendetta sarà furiosa: la Montenegro ordina a Mauricio di punire il ragazzo, che viene picchiato a morte e abbandonato.

Il segreto tornerà mercoledì 29 luglio 2020, intorno alle 15:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand. Qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 28 luglio.