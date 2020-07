Il Segreto anticipazioni 28 luglio 2020: Pepa svela il suo segreto a don Anselmo

Il Segreto torna martedì 28 luglio 2020 su Canale 5, ancora alle 15:30 con le repliche della prima stagione. Nelle anticipazioni Pepa decide di condividere il suo segreto con don Anselmo.

Alberto Guerra è il nuovo medico, arrivato a Puente Viejo per sostituire don Julián, ma i pazienti decidono di continuare a rivolgersi a Pepa. Tristán continua a indagare sulla morte del padre ma rinuncerà presto: tutti hanno fornito la stessa versione dei fatti, sembra non ci sia motivo di sospettare. Pepa confessa tutta la sua storia a don Anselmo sperando che l'uomo non la renda di pubblico dominio. Sebastián deciso ad aiutare suo padre Raimundo, consiglia di proporre a Pardo i terreni al posto della locanda come garanzia del prestito. Hipólito suggerisce al padre come organizzare il ricevimento per la venuta in paese del principe Alfonso. Nella villa arriva anche Mercedes, la cugina di Tristán e Soledad.

Il segreto tornerà martedì 28 luglio 2020, intorno alle 15:30 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguire la soap in replica tra i programmi on demand.