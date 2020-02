Il Segreto anticipazioni 28 febbraio 2020: Fernando uccide Dori Vilches

Nella puntata de Il Segreto, in onda venerdì 28 febbraio 2020 su Canale 5, Fernando, scoperto quello che la Vilches ha fatto a Maria, uccide l'infemiera! Anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di venerdì 28 febbraio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni svelano già il colpo di scena, anche se non del tutto inatteso, nel rapporto tra Fernando e la Vilches.

Quando il Mesia rientra improvvisamente a La Habana scopre quello che l'infermiera sta per fare a Maria. Il suo arrivo riesce fortunatamente a scongiurare il peggio perchè Dori deve rinunciare al proposito di uccidere la Castañeda. Il colpo di scena arriverà di qui a poco: Fernando si ritrova faccia a faccia con Dori Vilches e, dopo averle giurato amore eterno, la pugnala con il bisturi che avrebbe dovuto uccidere Maria. Per l'infermiera è la fine.

Il Segreto: la soap spagnola è stata cancellata

Il segreto tornerà domani, 28 febbraio 2020, intorno alle 16:40 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, giovedì 27 febbraio.