Il Segreto: la soap spagnola è stata cancellata

Il Segreto è stata cancellata: Antenna 3, il canale che trasmette la soap opera in Spagna, ne ha decretato la fine. Boomerang TV, la casa di produzione de El Secreto de Puente Viejo, ha spiegato che la soap chiuderà tra pochi mesi ma che tutte le trame saranno portate a una giusta conclusione.

Come mai il pubblico affezionatissimo dovrà dire addio a Il segreto dopo 9 anni e oltre 2.300 episodi? Essenzialmente per il calo di ascolti degli ultimi mesi, passati dal 15% di share ad appena il 10%. Le voci sulla cancellazione si rincorrevano da tempo ma la conferma di Antenna 3 è arrivata solo adesso.

In Italia la soap che vede protagonista la terribile Francisca Montenegro va in onda dal 2013, passata dalla prima serata, dove ha trattenuto davanti allo schermo anche 5 milioni di spettatori, allo slot fisso nel daytime, dove va in onda, ad esclusione del sabato, tutti i giorni con uno share che si aggira sempre intorno al 20%.

Quando andrà in onda l'ultima puntata su Canale 5? Attualmente la nostra programmazione è in ritardo di circa 140 puntate che, aggiunte ai "pochi mesi" di vita della soap decretati dalla rete, fa supporre che Il Segreto su Mediaset dovrebbe terminare nelle ultime settimane del 2020.