Il Segreto anticipazioni 28 agosto 2020: Angustias e Pepa alla resa dei conti

Il Segreto torna venerdì 28 agosto 2020 su Canale 5, intorno alle 15:45, con le repliche della prima stagione. Angustias, dopo aver accettato formalmente il ricovero, va da Pepa e la minaccia di morte nelle anticipazioni.

Pepa è tornata in libertà e Tristán corre a chiederle perdono, come anticipa il promo dell'episodio 58, ma lei gli dice che il loro amore ormai è finito. Nel frattempo, Juan ricompare e vuole farsi vedere da tutti in paese, anche se i fratelli temono che Francisca lo venga a sapere e possa vendicarsi.

Hipólito è preoccupato per l'arresto dei suoi genitori e parla con un giornalista, sperando che un articolo positivo possa mettere in buona luce Pedro e Dolores. Angustias è ancora turbata e il dottor Mendibil decide che l'unica cura è rinchiuderla per un periodo in sanatorio. Lei fa finta di acconsentire, ma poi scappa dalla villa con un pugnale in mano e si reca nella stanza di Pepa, minacciandola.