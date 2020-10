Il Segreto anticipazioni 27 ottobre 2020: Mauricio finisce nel fuoco incrociato di Matias e di don Filiberto

Il Segreto torna martedì 27 ottobre 2020 su Canale 5, intorno alle 16:20, con le puntate inedite. Le anticipazioni trovano Mauricio in grande difficoltà ma allo stesso tempo portano notizie rassicuranti su Tiburcio.

Matías ottiene da Mauricio le informazioni che voleva ma le sue aspettative vengono deluse. E per Mauricio i grattacapi non sono finiti: ha uno scontro con don Filiberto, a cui ha tagliato i fondi comunali per la chiesa. Il sacerdote reagisce con una protesta in piazza e continua a insultare pubblicamente il Sindaco.

In casa Solozábal: Don Ignacio è impegnato nella ricerca della madre di Pablo, ma intanto il giornalista di Bilbao, Alberto Santos, diventa sempre più pressante... Finalmente torna Tiburcio ma sembra quasi spaesato.

Juan Montalvo, per cercare qualche distrazione, si reca in una bisca nei dintorni del paese, ma forse si lascia sfuggire qualche informazione di troppo...

Il segreto è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16:20