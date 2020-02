Il Segreto anticipazioni 25 febbraio 2020: i dubbi di Don Anselmo sulla paternità di Berengario

Nella puntata de Il Segreto, in onda martedì 25 febbraio 2020 su Canale 5, Don Anselmo solleverà dei dubbi sulla paternità di don Berengario: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di martedì 25 febbraio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni affrontano la spinosa questione, vera o presunta, della paternità di don Berengario.

Esther è davvero la figlia di Don Berengario? Don Anselmo nutre seri dubbi sulla versione fornita dalla donna, così come sulla sua età. Il sacerdote, però, sembra non voler credere alle parole dell'amico: don Berengario si dice certo del fatto che Esther sia nata dalla sua relazione con Marina.

Il segreto tornerà domani, 25 febbraio 2020, intorno alle 16:40 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, lunedì 24 febbraio.