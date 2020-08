Il Segreto anticipazioni 26 agosto 2020: Martin è in pericolo di vita

Il Segreto torna mercoledì 26 agosto 2020 su Canale 5 alle 15:45 circa con le repliche della prima stagione. Le anticipazioni danno Martin in pericolo di vita per via di Felisa.

Il Segreto torna mercoledì 26 agosto 2020 su Canale 5, intorno alle 15:45, con le repliche della prima stagione. Martin è apparentemente in pericolo di vita, secondo le anticipazioni, e toccherà a Tristan salvarlo!

Martin racconta nei dettagli a Tristan come ha visto Felisa uccidere suo fratello - come anticipa il promo dell'episodio 56 - mentre in carcere Pepa prende amaramente coscienza che aver confessato ad Angustias che Martin è suo figlio, con Felisa accanto a lei. Tristan svela alla madre la drammatica verità sull'omicidio del nipote e organizzano una battuta di ricerca per rintracciare l'assassina datasi alla fuga.

Messo al corrente della crisi di Soledad da Mercedes, il marchese obbliga quest'ultima a perorare la sua causa con la promessa sposa e decide di accelerare ulteriormente le nozze, decisione che alla fine Tristan e Donna Francisca condividono.

Angustias trova Felisa nel suo nascondiglio e ha un forte diverbio con lei; Donna Francisca e Tristan vengono informati dal dottor Mendibil che Felisa potrebbe essere spinta dalla sua malattia a uccidere di nuovo e che la vittima naturale è il piccolo Martin, Tristan perciò si precipita dal piccolo che sta giocando nella sua camera, ignaro che Felisa è proprio fuori dalla stanza...