Il segreto anticipazioni 24 marzo 2020: Fernando è vivo e terrorizza Puente Viejo

Il Segreto torna con la puntata di martedì 24 marzo 2020 su Canale 5 e le anticipazioni ci svelano che Fernando è vivo, come molti avevano ipotizzato, e con le sue azioni scellerate terrorizza tutta la comunità.

Fernando ha ucciso Paco sotto gli occhi atterriti di Matias e Marcela. Come la Montenegro, prima di tutti, aveva ipotizzato, il Mesia non è morto nell'esplosione. Ora, dopo la morte del mugnaio, continua a terrorizzare Puente Viejo, facendo temere soprattutto a Maria il peggio per i propri bambini che Fernando ha rapito.

Il segreto tornerà domani, 24 marzo 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi, 23 marzo.