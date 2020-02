Il Segreto anticipazioni 24 febbraio 2020: Fernando cade nella trappola di Severo e Carmelo

Nella puntata de Il Segreto, in onda lunedì 24 febbraio 2020 su Canale 5, Fernando cadrà nella trappola tessuta da Severo e Carmelo: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di lunedì 24 febbraio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni lasciano intravedere uno spiraglio nella difficile situazione che si è venuta a creare a Puente Viejo.

L'inondazione della cittadina sta per compiersi e Donna Francisca, insieme a padre Anselmo e a don Berengario, cercano di convincere Garcia Morales a ripensarci e a bloccare le operazioni. Fernando intanto, dopo aver tanto tramato, cade nella trappola di Severo e Carmelo, rivelando l'alleanza con il sottosegretario.

Il segreto tornerà domani, 24 febbraio 2020, intorno alle 16:40 su Canale 5