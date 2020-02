Il Segreto anticipazioni 23 febbraio 2020: il legame incredibile che lega Fernando e Garcia Morales

Nella puntata de Il Segreto, in onda domenica 23 febbraio 2020 su Canale 5, si scoprirà che tra Fernando e Garcia Morales c'è un incredibile legame personale.

Il Segreto torna con la puntata di domenica 23 febbraio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni ci portano nel vivo di quanto sta accadendo a Puente Viejo, con una scoperta incredibile che riguarda Fernando e Garcia Morales.

Mentre Maria, che ha scoperto un terribile segreto su Dori Vilches, cerca di tenere a bada da sola l'infermiera ma con scarso successo, si scopre che c'è Fernando, in combutta con Garcia Morales, dietro la possibile distruzione di Puente Viejo. Ma c'è un dettaglio ancora più scioccante: Garcia Morales altri non è che lo zio di Maria Elena, la moglie defunta del Mesia. Che è riuscito a far credere a Morales che la morte della nipote sia stata causata proprio dagli abitanti della cittadina.

Il segreto tornerà domani, 23 febbraio 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.