Il Segreto anticipazioni 24 aprile 2020: Ignacio nasconde un segreto

Il Segreto torna con la puntata di venerdì 24 aprile 2020 su Canale 5 alle 16:10 e le anticipazioni mostrano un Don Ignacio un po' troppo preoccupato: che stia nascondendo qualcosa?

Marcela e Matias parlano brevemente perché lui è molto stanco e vuole andare a casa a riposare. Marcela corre ad avvisare Tomas; poi inizia a raccontare a Matias quanto sia stato importante avere avuto Tomas accanto durante la sua assenza. Don Ignacio è preoccupato per l'annuale controllo dell'azienda da parte dei suoi familiari e racconta a Marta le origini delle Industrie Solozabal e il motivo per il quale è preoccupato. Hipolito si offre come calciatore di football ma sia Cosme che Damian fanno di tutto per evitare di averlo nella propria squadra. Encarnation e Urrutia affrontano Alicia ma la ragazza non offre possibilità di dialogo.

Il segreto tornerà venerdì 24 aprile 2020, intorno alle 16:10 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo.