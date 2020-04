Il Segreto anticipazioni 23 aprile 2020: triangolo in vista tra Rosa, Adolfo e Marta?

Nella puntata de Il Segreto, in onda giovedì 23 aprile 2020 su Canale 5, potrebbe delinearsi un nuovo triangolo amoroso: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di giovedì 23 aprile 2020 su Canale 5 alle 16:35 e le anticipazioni prospettano una complicata situazione sentimentale all'orizzonte.

Rosa si confida con le sorelle e racconta della sua frequentazione con Adolfo. Marta cerca di dissimulare la delusione e aiuta la sorella a prepararsi al prossimo appuntamento. Rosa chiede a Marta di accompagnarla e così quando Adolfo la rivede rimane molto confuso e capisce di essere molto attratto anche da lei. Don Ignacio dimostra a Mauricio, dopo la denuncia, che l'accusa di avere installato macchinari non a norma è falsa. Adolfo cerca di evitare discussioni con sua madre e delega Inigo. Isabel seduce Inigo e la discussione finisce. Una telefonata annuncia a Don Ignacio l'arrivo a Puente Viejo di Ramon suo nipote figlio del cugino di terzo grado Juan Mari'. Matias torna a Puente Viejo.

Il segreto tornerà giovedì 23 aprile 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5