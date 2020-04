Il Segreto anticipazioni 22 aprile 2020: Isabel trama contro Don Ignacio

Nella puntata de Il Segreto, in onda mercoledì 22 aprile 2020 su Canale 5, qualcuno intuisce che Isabel sta tramando contro Don Ignacio: anticipazioni.

Il Segreto torna con la puntata di mercoledì 22 aprile 2020 su Canale 5 e le anticipazioni cominciano a mostrare i chiari segni di un piano di Isabel contro Don Ignacio.

Don Ignacio decide di non mentire per salvarsi da eventuale condanna e va a testimoniare accompagnato dal capitano Huertas che lo sostiene moralmente. Tiburcio, con uno stratagemma, convince Dolores a patrocinare la squadra di football. Isabel organizza al meglio il Padiglione della tenuta per accogliere un misterioso ospite. Adolfo inizia a lavorare nell'azienda di famiglia prendendo il ruolo che occupava Tomas. Mauricio comprende che Isabel sta tramando contro Don Ignacio. Carolina e Marta intuiscono che Rosa si è innamorata e le chiedono il nome del ragazzo.

Il segreto tornerà mercoledì 22 aprile 2020, intorno alle 16:35 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile anche seguirla in replica tra i programmi on demand a partire dal giorno successivo. Trovate qui le anticipazioni dell'episodio in onda oggi su Canale 5, martedì 21 aprile.